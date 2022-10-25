Пышная вечеринка индийской свадьбы на улицах Нью-Йорка вызывает критику

Грандиозное индийское свадебное торжество, снятое на оживленной улице в Нью-Йорке, получило как похвалу, так и осуждение в социальных сетях.

Пользователь Instagram Сурадж Патель, преподаватель Нью-Йоркского университета, загрузил видеоролик с процессией, в которой праздничные люди танцевали на улицах под популярную музыку Болливуда.

"Мое сердце так переполнено, потому что вся моя семья была здесь по такому невероятному случаю свадьбы моего брата, столько любви и энергии на улицах Нью-Йорка", - написал Патель в подписи к посту.

На видео участники в ярких нарядах участвуют в праздничном параде с очень громкой музыкой.

Но, хотя многие сочли празднование веселым и приятным, были и те, кого не позабавило то, что казалось щедрой демонстрацией богатства, сообщает Times Now.