Пышная вечеринка индийской свадьбы на улицах Нью-Йорка вызывает критику
Грандиозное индийское свадебное торжество, снятое на оживленной улице в Нью-Йорке, получило как похвалу, так и осуждение в социальных сетях.
Пользователь Instagram Сурадж Патель, преподаватель Нью-Йоркского университета, загрузил видеоролик с процессией, в которой праздничные люди танцевали на улицах под популярную музыку Болливуда.
"Мое сердце так переполнено, потому что вся моя семья была здесь по такому невероятному случаю свадьбы моего брата, столько любви и энергии на улицах Нью-Йорка", - написал Патель в подписи к посту.
На видео участники в ярких нарядах участвуют в праздничном параде с очень громкой музыкой.
Но, хотя многие сочли празднование веселым и приятным, были и те, кого не позабавило то, что казалось щедрой демонстрацией богатства, сообщает Times Now.
Опубликовано: Антон Райт
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