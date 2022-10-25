Лукашенко: кибератаки на инфраструктуру Беларуси стали частью гибридной войны

Александр Лукашенко сообщил об усилении кибератак на критически важную белорусскую инфраструктуру.

Днём 25 октября Александр Лукашенко начал рабочее совещание с председателем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем и другими высокопоставленными чиновниками Беларуси, заявив об усилении кибератак на инфраструктуру страны.

По данным Лукашенко, хакеры атакуют важнейшие объекты Беларуси, среди которых банковская сфера и другие финансовые институты белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что усиление кибернетических атак наблюдается во множестве стран мира и является неотъемлемым элементом гибридной войны.