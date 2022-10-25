Лукашенко: кибератаки на инфраструктуру Беларуси стали частью гибридной войны
2022-10-25 11:53
Александр Лукашенко сообщил об усилении кибератак на критически важную белорусскую инфраструктуру.
Днём 25 октября Александр Лукашенко начал рабочее совещание с председателем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем и другими высокопоставленными чиновниками Беларуси, заявив об усилении кибератак на инфраструктуру страны.
По данным Лукашенко, хакеры атакуют важнейшие объекты Беларуси, среди которых банковская сфера и другие финансовые институты белорусского государства.
Александр Лукашенко отметил, что усиление кибернетических атак наблюдается во множестве стран мира и является неотъемлемым элементом гибридной войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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