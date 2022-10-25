Двойной урожай и здоровые кочаны: дачники объяснили пользу озимого сева капусты

Спектр культур, которые можно сажать под зиму, немалый. Технологии несложные, надо только определиться со временем и подготовкой грядок.

Для посева капусты осенью идеально подходит период, когда дневная температура колеблется от 0 до +3 °С, а ночью - заморозки. В центральной части это период от второй половины октября до середины ноября.

Лучше для сева под зиму выбрать средне- и позднеспелые сорта: например, Вьюга, Надежда, Дюма, Грибовский и другие. Количество семян должно быть большим, чем при весеннем севе, еще лучше - нескольких сортов (для страховки).

Грядки надо подготовить за две-три недели до посева, выбрать для них солнечное место, где весной не будет застаиваться вода. Нужно учесть и то, какие растения росли до этого: лучше, если это были бобовые, картофель, огурцы или другие бахчевые.

Под перекопку грунта внести 10 л перегноя на 1 кв. метр, фосфорно-калийные удобрения (около 30 г на 1 кв.м). Можно добавить раскислители (2 кг извести на 10 кв. м), и золу.

Борозды сделать через 10-14 см глубиной до 3 см. Также нужно заранее подготовить грунт для присыпания посадок. Сажать сухими семенами, присыпать сухой почвой. После этого грядку мульчировать - лапником, опилками, нетканым укрывным материалом.

Весной укрывной материал снять. Когда появятся всходы, проредить их. Можно поставить дуги над рассадой и накрыть их пленкой.