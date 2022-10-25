Глава компании Koenigsegg похвалил Corvette C8

В августе основатель компании по производству суперкаров Koenigsegg, назвал C8 Corvette "умопомрачительной" машиной.

Кристиан фон Кенигсегг сказал, что Corvette C8 является хорошим автомобилем "по соотношению цена-качество".

Это было сказано во время Недели автомобилей в Монтерее, где многие руководители автомобильной промышленности собрались, чтобы понаблюдать за аукционами и пообщаться со многими состоятельными коллекционерами.

Сделав это заявление, мужчина продолжил восхищаться тем, что General Motors смогли произвести такой автомобиль "за такие деньги", предлагая "такой уровень производительности", назвав результаты "умопомрачительными".

Для сравнения, суперкары Koenigsegg стоят больше, чем большинство домов на рынке сегодня. Это эксклюзивные машины, предназначенные только для узкого круга клиентов. В свою очередь, Corvette С8, может позволить себе практически каждый американец.