Президент Германии прибывает в Украину на фоне роста напряженности

Президент Германии прибыл в Киев во вторник для первого визита в Украину впервые с начала российского вторжения, поездки, которая проходит в качестве солидарности.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил после прибытия, что “для меня было важно на этом этапе воздушных атак с использованием беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов послать сигнал солидарности украинцам”, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Пресс-секретарь Штайнмайера Черстин Гаммелин опубликовала его фотографию в Киеве во вторник. “Наша солидарность нерушима, и она останется таковой”, - написала она в своем твиттере.

Президент Германии, чья должность в значительной степени носит церемониальный характер, добрался до Украины с третьей попытки.