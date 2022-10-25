Президент Германии прибывает в Украину на фоне роста напряженности
Президент Германии прибыл в Киев во вторник для первого визита в Украину впервые с начала российского вторжения, поездки, которая проходит в качестве солидарности.
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил после прибытия, что “для меня было важно на этом этапе воздушных атак с использованием беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов послать сигнал солидарности украинцам”, сообщает немецкое информационное агентство dpa.
Пресс-секретарь Штайнмайера Черстин Гаммелин опубликовала его фотографию в Киеве во вторник. “Наша солидарность нерушима, и она останется таковой”, - написала она в своем твиттере.
Президент Германии, чья должность в значительной степени носит церемониальный характер, добрался до Украины с третьей попытки.
Опубликовано: Силивончик Алина
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