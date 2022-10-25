Кэтти Перри шокировала поклонников заклинившим механическим глазом на концерте
2022-10-25 11:55
Американская певица Кэтти Перри поразила своих фанатов на выступлении заклинившим "механическим" глазом. В один момент глаз стал закрываться и открываться в произвольном порядке.
"Заклинивший" на концерте глаз американской исполнительницы Кэти Перри поразил поклонников. Видео инцидента появилось в Сети.
Сначала всё было в порядке, как вдруг один глаз артистки стал закрываться сам собой. Перри пыталась открыть рукой веко, но оно все равно опускалось.
Позже глаз перестал "чудить" и певица спокойно продолжила выступление.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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