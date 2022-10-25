Риши Сунак, в два раза богаче нынешнего короля Великобритании

Третий премьер-министр Великобритании в этом году, Риши Сунак, в два раза богаче короля.

Теперь Сунак переедет на Даунинг-стрит, осажденный колоссальной ордой проблем.

Безудержная инфляция в Великобритании и стремительный рост цен на энергоносители и продовольствие ввергли экономику в хаос, угроза усугубилась катастрофическим управлением государственными финансами со стороны Truss, из-за чего финансовая репутация страны срочно нуждается в ремонте.

Сунак также, вероятно, будет вынужден возглавить непопулярное сокращение расходов в то время, когда работники ключевых секторов, включая транспорт и здравоохранение, уже бастуют из-за зарплаты.