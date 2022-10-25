Инаугурационный конкурс красоты "Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк" заканчивается дракой

Первый в истории конкурс красоты "Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк", проходивший на Стейтен-Айленде, закончился дракой.

Конкурс красоты был омрачен физической дракой с участием нескольких участников на афтепати конкурса в Саут-Бич в пятницу.

Мероприятие проходило в заведении Вандербильта на Стейтен-Айленде, где проживает многочисленная шри-ланкийская диаспора.

Поскольку Шри-Ланка сталкивается с нехваткой лекарств и оборудования в условиях тяжелого пандемического экономического кризиса, организаторы запланировали конкурс, чтобы собрать средства для национальной онкологической больницы страны.

“Шри-Ланка в данный момент находится не в очень хорошем положении. Мы подумали, что должны что-то сделать для общества и здешних девушек.

Чтобы раскрыть свой талант, собрать что-нибудь и отправить обратно в Шри-Ланку ", - как сообщается, сказала член комитета "Мисс Шри-Ланка Нью-Йорк 2022 " Суджани Фернандо.

Видео драки с тех пор стало вирусным в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчины и женщины, включая участников, вступают в физическую перепалку.