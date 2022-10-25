Торговля между Россией и Северной Кореей временно прекращена

Юрий Ладыгин, возглавляющий таможенную службу Дальнего Востока заявил репортерам, что торговля с КНДР через подконтрольные ему органы прекращена.

Прекращение торговли является следствием введенных со стороны ООН санкций касательно официального Пхеньяна.

Ладыгин отметил, что есть шанс восстановления поставок корейцам продуктов и медикаментов. А больше Россия в эту страну ничего не поставляла.

Также официальные лица РФ утверждают, что восстановление товарооборота последует сразу за открытием границ.