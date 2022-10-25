Автор хитов Лободы Влади намерен отсудить у Первого канала 1 500 000 рублей
2022-10-25 12:11
Поэт-песенник Олег Влади, который является автором песен многих известных артистов таких, как Алла Пугачёва, Светлана Лобода и дугих исполнителей подал судебный иск против Первого канала.
Недоволен поэт-песенник Олег Влади тем, что его имя не упоминалось в 4-ех передачах, когда звучали его песни.
Влади требует от главного телеканала страны возмещения морального ущерба, которое оценивает в 1 500 000 российских рублей, о чём сообщает Телеграм-канал "Mash".
Истец утверждает, что тщательно изучал эфиры программ, где певица Светлана Лобода исполняла его композицию "К черту любовь", и ни в одной из передач не увидел в титрах своих имени и фамилии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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