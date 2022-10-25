Коллекция самых ценных и разнообразных автомобилей в мире

На складе в Великобритании хранятся самые редкие и ценные автомобили. Среди представленных автомобилей - BMW M5 Touring Wagon, Corvette 1972 года, Austin Healey 3000.

BMW M5 Wagon один из самых желанных автомобилей M, когда-либо продававшихся. Авто никогда не продавали в США, оснащен 5-ступенчатой коробкой передач, а одометр показывает всего 100 000 миль.

Автомобиль в хорошем состоянии, видно что за ним "ухаживали". Это был 3-й автомобиль, сошедший с конвейера. Автомобиль также окрашен в ультра-редкий баклажановый цвет, который заслуживает высокой оценки из-за редкости и статуса этого автомобиля.

Также в коллекции имеется Cadillac Либераче. Автомобиль исчез где-то в 1970-х годах после того, как был продан в музей в Германии, и с тех пор его никто не видел.

Черный Corvette 1956 года - избранный автомобиль сыновей владельца, которые время от времени участвуют в гонках. Автомобиль оснащен V8 мощностью 465 лошадиных сил.

У хозяина коллекции также есть Mazda Cosmo, которая была восстановлена в России и находится в таком хорошем состоянии, что, возможно, в мире осталось всего несколько экземпляров в таком состоянии.

Интересным экспонатом является автомобиль Austin-Martin DB5 в стиле Джеймса Бонда, который он отреставрировал собственноручно.