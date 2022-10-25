Патриарх Московский и всея Руси заявил о приближении ядерной катастрофы

2022-10-25 12:23

Патриарх Кирилл рассказал о глобальной ядерной катастрофе, которая угрожает миру.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о приближении глобальной ядерной катастрофы.

"Человечество не готово идти по пути жизни, предложенного Создателем. Перед лицом глобальной ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряженностью", - сказал патриарх. 

Свое заявление патриарх Кирилл сделал во время XXIV Всемирного русского народного собора, который проводится с 1993 года.

Опубликовано: Максим Алексеев