Внутри самолета Кайли Дженнер за 72 миллиона долларов
Недавно на The Kardashians зрители увидели частный самолет Кайли Дженнер за 72 миллиона долларов. В последнем эпизоде ее сестра Кендалл одолжила самолет для поездки девушки с Хейли Бибер и Джастином Скаем.
Самолет:
Внутри самолета, который был украшен индивидуальными логотипами “KJ”. Ее самолет, который также называется “Кайли Эйр”, имеет несколько комнат.
Начиная с главной спальни, развлекательного люкса, двух ванных комнат, галереи и зоны отдыха для бортпроводников.
Все преимущества:
Однако на этом дело не заканчивается. Kylie Air предлагает полное меню, включающее курицу Альфредо без глютена, азиатский куриный салат и салат капрезе.
Во время полета экипаж также предлагает гостям напитки, такие как клубничная маргарита, немного розового вина и даже клюквенную водку.
Критика:
Хотя поездка в собственном самолете Kylie Air стала бы мечтой для любого из нас, Дженнер нажила много врагов среди жителей Ван-Найса.
Ее постоянно критикуют за то, что она совершает трехминутные перелеты или 30-минутные поездки из Ван-Найса.
Жители считают, что она оставляет тяжелый углеродный след при каждом использовании своего самолета, а также всех своих богатых соседей, которые также летают частными самолетами.
Опубликовано: Антон Райт
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