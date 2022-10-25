Внутри самолета Кайли Дженнер за 72 миллиона долларов

Недавно на The Kardashians зрители увидели частный самолет Кайли Дженнер за 72 миллиона долларов. В последнем эпизоде ее сестра Кендалл одолжила самолет для поездки девушки с Хейли Бибер и Джастином Скаем.

Самолет:

Внутри самолета, который был украшен индивидуальными логотипами “KJ”. Ее самолет, который также называется “Кайли Эйр”, имеет несколько комнат.

Начиная с главной спальни, развлекательного люкса, двух ванных комнат, галереи и зоны отдыха для бортпроводников.

Все преимущества:

Однако на этом дело не заканчивается. Kylie Air предлагает полное меню, включающее курицу Альфредо без глютена, азиатский куриный салат и салат капрезе.

Во время полета экипаж также предлагает гостям напитки, такие как клубничная маргарита, немного розового вина и даже клюквенную водку.

Критика:

Хотя поездка в собственном самолете Kylie Air стала бы мечтой для любого из нас, Дженнер нажила много врагов среди жителей Ван-Найса.

Ее постоянно критикуют за то, что она совершает трехминутные перелеты или 30-минутные поездки из Ван-Найса.

Жители считают, что она оставляет тяжелый углеродный след при каждом использовании своего самолета, а также всех своих богатых соседей, которые также летают частными самолетами.