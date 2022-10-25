Компания SpaceX готовится к 1-му запуску Falcon Heavy
2022-10-25 12:40
Компания SpaceX соединила три ускорителя, составляющие первую ступень ее ракеты Falcon Heavy, в рамках подготовки к предстоящему старту с площадки 39A в космическом центре Кеннеди НАСА.
Самая мощная ракета в мире готовится к полету впервые более чем за три года.
SpaceX опубликовала фотографию этой вехи в Twitter (открывается в новой вкладке) в воскресенье (23 октября), на которой показаны три ракеты-носителя, расположенные горизонтально, и видны все их объединенные 27 двигателей Merlin.
"Falcon Heavy в ангаре на стартовом комплексе 39A", - написала компания в Твиттере в качестве подписи к фотографии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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