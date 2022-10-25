Патриарх Московский всея Руси высказался о создании суррогатного человека
2022-10-25 13:01
Патриарх Кирилл высказался об идее замены интеллекта человека искусственным.
Патриарх Московский и Всея Руст Кирилл высказался об идее замены интеллекта человека искусственным.
"Трансгуманизм - очень опасная идея. Она предполагает радикальное изменение человеческой природы", - сказал он.
Основными вызовами для человечества патриарх Кирилл также назвал опасной сть ядерной войны, виртуальный мир и истощение природных ресурсов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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