Патриарх Московский всея Руси высказался о создании суррогатного человека

2022-10-25 13:01

Патриарх Кирилл высказался об идее замены интеллекта человека искусственным.

Патриарх Московский и Всея Руст Кирилл высказался об идее замены интеллекта человека искусственным.

"Трансгуманизм - очень опасная идея. Она предполагает радикальное изменение человеческой природы", - сказал он.

Основными вызовами для человечества патриарх Кирилл также назвал опасной сть ядерной войны, виртуальный мир и истощение природных ресурсов.

Опубликовано: Максим Алексеев