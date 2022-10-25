ВМС США изучают возможности использования группировок дронов для военно-морских операций

ВМС США работают над проектом усиления возможностей морских групп в современном бою, за счет использования дронов-камикадзе.

Согласно бюджетным документам, изученным MIT Technology Review, эти стаи дронов с поддержкой искусственного интеллекта потенциально могут быть запущены для подавления противовоздушной обороны или атак по целям противника в виде авиаударов дронами-камикадзе. Проект получил название – «Супер Рой».

В то время как военно-морской флот и другие подразделения вооруженных сил США в течение некоторого времени экспериментировали с группами дронов, в бюджетном документе представлено четкое и подробное видение, иллюстрирующее, как министерство может использовать их на поле боя.

В документах говорится, что рои дронов могут запускаться с различных платформ, таких как подводные лодки или самолеты, и могут нести множество различных полезных нагрузок, от взрывчатых веществ до электронных глушителей или оборудования для обеспечения подразделений.

Ранее армия КНР сообщала, что изучает возможность использования дронов для усиления военно-воздушных групп. Дроны могут прекрасно справляться с задачами ПВО и автономно атаковать вражеские самолеты.