ВМС США изучают возможности использования группировок дронов для военно-морских операций
ВМС США работают над проектом усиления возможностей морских групп в современном бою, за счет использования дронов-камикадзе.
Согласно бюджетным документам, изученным MIT Technology Review, эти стаи дронов с поддержкой искусственного интеллекта потенциально могут быть запущены для подавления противовоздушной обороны или атак по целям противника в виде авиаударов дронами-камикадзе. Проект получил название – «Супер Рой».
В то время как военно-морской флот и другие подразделения вооруженных сил США в течение некоторого времени экспериментировали с группами дронов, в бюджетном документе представлено четкое и подробное видение, иллюстрирующее, как министерство может использовать их на поле боя.
В документах говорится, что рои дронов могут запускаться с различных платформ, таких как подводные лодки или самолеты, и могут нести множество различных полезных нагрузок, от взрывчатых веществ до электронных глушителей или оборудования для обеспечения подразделений.
Ранее армия КНР сообщала, что изучает возможность использования дронов для усиления военно-воздушных групп. Дроны могут прекрасно справляться с задачами ПВО и автономно атаковать вражеские самолеты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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