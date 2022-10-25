Ford Model B 1932 передан Национальному музею американской истории

Редкий довоенный американский автомобиль хранился в одной семье с тех пор, как его купил Делберт МакКинни. Теперь он будет храниться в музее в Вашингтоне, округ Колумбия.

Выпущенная в начале Великой депрессии, Ford Model B имела много удобств, включая более плавный ход благодаря более совершенному шасси.

Автомобиль представлял собой роскошный круизер для тех, кто хотел путешествовать стильно, не платя за это большие деньги.

Делберт МакКинни копил свою зарплату, полученную в компании Pullman Porter, и с гордостью приобрел этот Ford Model B 32-го года.

Семья Делберта хотела, чтобы общество увидело яркий пример того, как чернокожий человек смог достичь мечты среднего класса, живя в условиях дискриминации в начале 20-го века.

В наши дни хорошо сохранившаяся модель B - большая редкость. Многие из них были давно разрезаны на части и превращены в хот-роды, поэтому найти такой автомобиль в таком оригинальном состоянии - просто фантастика.