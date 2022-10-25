Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс
2022-10-25 13:09
Лиз Трасс официально перестала быть главой кабинета министров и лидером Консервативной партии Великобритании.
Король Великобритании Карл III принял отставку действующего премьер-министра страны. Лиз Трасс официально перестала быть главой кабинета министров и лидером Консервативной партии Великобритании.
Планируется, что 25 октября британский монарх примет с аудиенцией нового премьер-министра Риши Сунака, которому поручит сформировать правительство.
Опубликовано: Максим Алексеев
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