Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс

2022-10-25 13:09

Лиз Трасс официально перестала быть главой кабинета министров и лидером Консервативной партии Великобритании.

Король Великобритании Карл III принял отставку действующего премьер-министра страны. Лиз Трасс официально перестала быть главой кабинета министров и лидером Консервативной партии Великобритании.

Планируется, что 25 октября британский монарх примет с аудиенцией нового премьер-министра Риши Сунака, которому поручит сформировать правительство.

Опубликовано: Максим Алексеев