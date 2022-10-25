Kanye West насмехается над Adidas и провоцирует разорвать с ними отношения

В то время как Balenciaga и JPMorgan Chase разорвали отношения с Kanye West после неоднократных антисемитских высказываний, Adidas, хранит молчание.

Немецкий гигант спортивной одежды, возможно, не сможет долго игнорировать игнорировать выходки Канье Уэста.

Я могу говорить антисемитские вещи, и Adidas не может меня бросить. Что теперь? Что теперь?

Спрашивает Канье во время подкаста Drink Champs 16 октября, который ведут N.O.R.E. и DJ EFN и который был удален.

Adidas уже пересмотрел свою сделку по Yeezy после неоднозначного показа YZY Уэста 3 октября на Неделе моды в Париже, где модели вышли на подиум в футболках "White Lives Matter".

Канье Уэст также недавно сделал предложение о покупке социальной медиа-платформы Parler.

В мире, где консервативные мнения считаются противоречивыми, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение.

Заявил Йе в пресс-релизе 17 октября.

Канье Уэст недавно был заблокирован в Instagram и Twitter после того, как заявил, что он собирается "Death Con 3 на еврейских людей", и с тех пор он продолжает антисемитскую атаку на "еврейские СМИ" и "еврейских сионистов" за то, что они якобы наживаются на чернокожих людях в музыкальной индустрии.