Kanye West насмехается над Adidas и провоцирует разорвать с ними отношения
В то время как Balenciaga и JPMorgan Chase разорвали отношения с Kanye West после неоднократных антисемитских высказываний, Adidas, хранит молчание.
Немецкий гигант спортивной одежды, возможно, не сможет долго игнорировать игнорировать выходки Канье Уэста.
Я могу говорить антисемитские вещи, и Adidas не может меня бросить. Что теперь? Что теперь?
Спрашивает Канье во время подкаста Drink Champs 16 октября, который ведут N.O.R.E. и DJ EFN и который был удален.
Adidas уже пересмотрел свою сделку по Yeezy после неоднозначного показа YZY Уэста 3 октября на Неделе моды в Париже, где модели вышли на подиум в футболках "White Lives Matter".
Канье Уэст также недавно сделал предложение о покупке социальной медиа-платформы Parler.
В мире, где консервативные мнения считаются противоречивыми, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободное самовыражение.
Заявил Йе в пресс-релизе 17 октября.
Канье Уэст недавно был заблокирован в Instagram и Twitter после того, как заявил, что он собирается "Death Con 3 на еврейских людей", и с тех пор он продолжает антисемитскую атаку на "еврейские СМИ" и "еврейских сионистов" за то, что они якобы наживаются на чернокожих людях в музыкальной индустрии.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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