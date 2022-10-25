Американский рэпер Трэвис Скотт попал в скандал из-за измены жене Кайли Дженнер

В Сеть утекли фото с бывшей пассией музыканта, которая утверждает, будто встречалась со Скоттом за спиной его супруги.

Трэвис Скотт возмущен сообщениями в Сети о том, что он якобы изменил своей жене Кайли Дженнер с бывшей девушкой Рожаной Кар.

«Происходит много странного дерьма. Незваный человек украл фотографии того, что должно было быть закрытой съемочной площадкой. Я не знаю этого человека. Я никогда не был с этим человеком. Поэтому, пожалуйста, прекратите эти непрерывные киберигры и сплетни», - написал рэпер.

Ответ пришел после того, как Кар поделилась фотографиями, которые вызвали скандал в Интернете.

В ответ на возражение Скотта модель перешла в наступление. Она написала: «Сказать, что ты не знаешь меня и никогда не был со мной, когда ты определенно был со мной, и все это видели. У меня есть и общие фото. Да ладно, сэр».

«Даже в этот День святого Валентина я тебя видела. Мы что, притворяемся, что этого тоже не было? Да ладно, ты изменяешь этой суке каждую гребаную ночь», - подчеркнула Кар.

Как известно, у пары Скотта и Дженнер были размолвки и раньше, они разлучались в 2019 году, но потом снова сошлись.