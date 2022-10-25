Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Это связано с тем, что в Поднебесной часто крали младенцев из-за проводимой в стране политики одного ребенка.
В современном Китае регулярно пропадают маленькие дети. Киднеппинг в этой стране развит и сейчас.
Он начал процветать в стране в те времена, когда здесь проводилась политика одного ребенка.
По официальным данным, сегодня в Китае ежегодно пропадает до 500 детей с рождения до 5 лет.
А 20 лет назад эта цифра доходила до 2000 пропавших малышей в год, и это было настоящей национальной катастрофой.
В те времена каждой китайской семье разрешалось иметь только одного ребенка, потому что надо было сдержать стремительный рост населения.
Все осложнялось еще и тем, что традиционные китайские семьи мечтали иметь сына - продолжателя рода. Поэтому беременные женщины, узнавшие на УЗИ, что у них должна родиться девочка, делали аборт.
Зачастую семьи, которые отчаивались иметь сына, шли на кражу чужого мальчика.
Очень быстро в Поднебесной появились подпольные сети по воровству детей - здесь за деньги можно было заказать пол малыша и его национальность (а их в Китае 56).
Детей воруют и в наши дни, зачастую прямо из-под носа у родителей. Это происходит на игровых площадках, в парках, на фудкортах и в других местах.
Бывали случаи, когда малышей буквально выхватывали из родительских рук.
Найти ворованных детей в огромной и густонаселенной стране практически невозможно, хотя родные родители предпринимают к этому все свои усилия.
Вот почему китайских малышей водят на специальном поводке, один конец которого закреплен на теле ребенка, а другой прочно пристегнут к маме или папе.
Опубликовано: Наталья Павлова
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
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