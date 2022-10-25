Киркоров ответил на оскорбления Наргиз в свой адрес

Наргиз Закирова, узнав о концерте Филиппа Киркорова в Узбекистане, высказалась о нём в нецензурной форме. Певец ответил на оскорбления коллеги по сцене в соцсетях.

Исполнитель Филипп Киркоров не оставил без внимания оскорбление Наргиз Закировой в свой адрес, которая опубликовала пост в соцсетях, где под афишей с концертом певца в Ташкенте высказалась в нецензурной форме.

Закирова возмутилась, что российские коллеги выступают с концертами в её родном Узбекистане.

Киркоров обвинил исполнительницу в отсутствии совести, напомнив ей, что совсем недавно она заискивала перед ним.