Карл III принял отставку Трасс с должности премьер-министра Великобритании

Король Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра Соединённого Королевства.

25 октября царствующий король Соединённого Королевства Карл III любезно принял отставку Лиз Трасс с должности британского премьера, которая продержалась на посту лишь 44 дня.

Риши Сунак, одержавший автоматическую победу в предвыборной гонке за кресло премьер-министра Великобритании, в ближайшее время встретится с Карлом III и официально вступит в должность нового британского премьера и лидера Консервативной партии.