Карл III принял отставку Трасс с должности премьер-министра Великобритании
2022-10-25 13:29
Король Карл III принял отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра Соединённого Королевства.
25 октября царствующий король Соединённого Королевства Карл III любезно принял отставку Лиз Трасс с должности британского премьера, которая продержалась на посту лишь 44 дня.
Риши Сунак, одержавший автоматическую победу в предвыборной гонке за кресло премьер-министра Великобритании, в ближайшее время встретится с Карлом III и официально вступит в должность нового британского премьера и лидера Консервативной партии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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