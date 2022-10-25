Активисты призывают Тейлор Свифт удалить сцену из клипа "Anti-Hero"

Критики призывают Тейлор Свифт отредактировать сцену из музыкального клипа, утверждая, что она содержит фэтфобию.

В клипе "Anti-Hero" Свифт встала на весы с надписью "fat".

Ранее Свифт призналась, что в прошлом страдала от пищевого расстройства и едва не довела себя до истощения.

Активисты и медицинские работники призывают Тейлор Свифт изменить сцену в клипе на ее новую песню "Anti-Hero", утверждая, что это фэтфобия и вред для людей, страдающих расстройствами пищевого поведения.

В песне говорится о "неуверенности и ненависти к себе" Свифт, а сцена с весами, является частью ее неуверенности в весе, о которой Свифт говорила ранее.

Сцена вызвала споры в социальных сетях, поскольку некоторые утверждают, что использование слова "толстый" вредно, в то время как другие защищают её право делиться своим собственным опытом.

Критики заявили, что, по их мнению, эта сцена пропагандирует фэтфобские нарративы.

Несколько человек поддержали это мнение, сказав, что сцена вредна, потому что она повторяет негативные коннотации вокруг слова "жир", которые исторически привели к дискриминации людей, страдающих ожирением.

Поклонники призвали Свифт извиниться за видео. Некоторые сравнили Свифт с Лиззо и Бейонсе, которые извинились и убрали тексты из своих песен после того, как их раскритиковали за оскорбление чувств.

Филлипс, дипломированный диетолог, сказала Insider, что она не "винит" Свифт за видео, но надеется, что она "прислушается к отзывам сообществ людей с расстройствами пищевого поведения и толстых людей и рассмотрит возможность изменения видео".

Клип набрал более 26 миллионов просмотров на YouTube, после чего был удален.