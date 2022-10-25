Песков осудил подход США к возможному применению Украиной «грязной бомбы»
2022-10-25 13:35
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал подход США к возможному применению Украиной «грязной бомбы».
25 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о недопустимости подхода Соединённых Штатов к возможному применению киевским режимом «грязной бомбы».
Песков отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу довёл до своих западных коллег всю имеющуюся информацию касательно создания Украиной маломощного ядерного заряда, а «дальше уже их дело – верить или не верить».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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