Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал подход США к возможному применению Украиной «грязной бомбы».

25 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о недопустимости подхода Соединённых Штатов к возможному применению киевским режимом «грязной бомбы».

Песков отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу довёл до своих западных коллег всю имеющуюся информацию касательно создания Украиной маломощного ядерного заряда, а «дальше уже их дело – верить или не верить».