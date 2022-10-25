Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
2022-10-25 13:45
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак официально вступил в должность нового премьер-министра Соединённого Королевства.
25 октября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак официально вступил в должность нового премьер-министра Соединённого Королевства.
Отмечается, что Сунак получил мандат на формирование нового правительства соединённого Королевства от царствующего монарха Великобритании Карла III.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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