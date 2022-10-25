Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

2022-10-25 13:45

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак официально вступил в должность нового премьер-министра Соединённого Королевства.

25 октября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак официально вступил в должность нового премьер-министра Соединённого Королевства.

Отмечается, что Сунак получил мандат на формирование нового правительства соединённого Королевства от царствующего монарха Великобритании Карла III.

Опубликовано: Диана Мудреченко