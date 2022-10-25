Певица Шанте Мур вышла замуж за Стивена Хилла, торжество прошло на пляже

Для 55-летней звезды это третий брак, для 60-летнего бизнесмена первый. До этого молодожены были знакомы тридцать лет.

Певица Шанте Мур и бизнесмен Стивен Хилл официально поженились в субботу 22 октября. "Мы женаты, и на церемонии были буквально окружены любовью, друзьями и семьей. Подробнее позже. Не сейчас," — написал 60-летний Хилл под фотографией своей краснеющей невесты.

А 55-летняя Мур написала, что свадьба - это гораздо больше, чем цветы, платье, ужин и схема рассадки гостей: "Ты клянешься быть с любимым в хорошие и непростые времена, быть рядом, поддерживать их, ободрять и любить".

По ее словам, Стивену было нелегко решиться на такой шаг, но он сделал это. Молодожены объявили о помолвке в октябре 2021 года, в день 60-летия Хилла. А дружила пара 30 лет.

Ранее Мур признавалась, что они никогда не думали о свадьбе, хотя знают друг друга с 1992 года. "Он всегда был одним из моих любимых людей, с которыми я случайно сталкивалась, и вот все изменилось».

Певица была замужем за актером Кадимом Хардисоном и певцом Кенни Латтиморе. Для Хилла это - первый брак.