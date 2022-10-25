В Германии 50-летний безбилетник отстрелялся в кондуктора из игрушечного пистолета

Пятидесятилетний «заяц» попал в поле зрения кондуктора в поезде недалеко от станции Падеборна в Германии, сообщает полиция.

Вместо оплаты за проезд он достал пистолет и нацелил его ствол на проводника поезда.

В ходе проверки оказалось, что мужчина вытащил из кармана игрушечный пистолет, выглядевший как настоящий, нацелил его на кондуктора и несколько раз нажал на спуск.

Полиция арестовала его на ближайшей железнодорожной станции. Сейчас его проверяют на причастность в совершении различных преступлений.