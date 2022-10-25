Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании
2022-10-25 13:54
Король Карл III официально назначил экс-главу Минфина Британии Риши Сунака на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
Во вторник, 25 октября 2022 года, пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Соединённого Королевства и председателя Консервативной партии, получив мандат на формирование правительства от царствующего монарха Великобритании Карла III.
Отмечается, что Риши Сунак стал первым премьер-министром Соединённого Королевства, которого утвердил старейший король Великобритании Карл III, занявший трон британского монарха в возрасте 73 лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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