В Кремле отреагировали на слова о возможности обменять директора «Мотор Сич»
2022-10-25 13:55
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова о возможности обменять Вячеслава Богуслаева.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности обменять генерального директора концерна "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
"Кремль не занимается такими вопросами, как не занимается ими и Подоляк", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Богуслаев был задержан правоохранительными органами Украины по обвинению в государственной измене. Главу "Мотор Сич" обвиняют в поставках двигатель для боевых вертолетов ВСК России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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В Кремле отреагировали на слова о возможности обменять директора «Мотор Сич»
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