В Кремле отреагировали на слова о возможности обменять директора «Мотор Сич»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова о возможности обменять Вячеслава Богуслаева.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности обменять генерального директора концерна "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

"Кремль не занимается такими вопросами, как не занимается ими и Подоляк", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Богуслаев был задержан правоохранительными органами Украины по обвинению в государственной измене. Главу "Мотор Сич" обвиняют в поставках двигатель для боевых вертолетов ВСК России.