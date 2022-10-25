Мэтью Перри раскрыл причину, по которой он бросил Джулию Робертс

В своих мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" актер Мэтью Перри рассказывает о ухаживаниях за актрисой Джулией Робертс, которые переросли в короткий роман.

Их отношения начались, когда Робертс предложили роль в ситкоме Перри "Друзья".

Перри отправил письмо Джулии, когда узнал, что Робертс согласится на участие в шоу только в том случае, если она будет в его сюжетной линии.

Он послал ей три дюжины роз и записку со словами: "Единственное, что может быть более захватывающим, чем перспектива твоего участия в шоу, это то, что у меня наконец-то появился повод послать тебе цветы".

После трёх месяцев переписок по факсу, Перри получил от Робертс "факс романтического характера".

Впоследствии они стали часами разговаривать по телефону.

Когда они впервые встретились в его квартире, она спросила, как у него дела, на что он ответил: "Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире".

К тому времени, когда они оказались на съемочной площадке "Друзей" для съемок совместного эпизода, дуэт уже был парой.

Она заставила меня почувствовать себя королем мира.

Вспоминает Перри. Мэтью заявил, что он порвал отношения с актрисой из-за неуверенности в себе.

Встречаться с Джулией Робертс было слишком тяжело для меня. Я постоянно был уверен, что она собирается порвать со мной. Почему бы и нет? Я был недостаточно хорош для неё. И вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я расстался с прекрасной и блистательной Джулией Робертс.

Написал Перри в своих мемуарах.