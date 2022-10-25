Генри Томас сказал, что общаться с Брэдом Питтом было веселее, чем с Леонардо Ди Каприо

Томас снимался в "Легендах осени" вместе с Брэдом Питтом и в "Бандах Нью-Йорка" с Леонардо Ди Каприо.

Хотя Генри Томас навсегда останется известным благодаря роли Эллиота в любимом фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" 1982 года, у актера было несколько впечатляющих ролей второго плана в фильмах с участием суперзвёзд.

В фильме 1994 года "Легенды осени" Томас сыграл младшего из трех братьев, растущих в глуши Монтаны и влюбленных в одну и ту же женщину. Многие сцены Томас снимал с Брэдом Питтом, который играл в фильме одного из его братьев.

В фильме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" 2002 года Томас сыграл друга героя Леонардо Ди Каприо, который показывает ему все различные банды, составлявшие в 1800-х годах район Файв-Пойнтс на Нижнем Манхэттене.

Когда Томаса спросили, с кем из звёзд было веселее проводить время, когда заканчивался съемочный день, он без колебаний ответил следующее.

Брэд Питт, намного веселее. Я не особо тусовался с Лео. Но я общался с Брэдом. Мы неплохо ладили, так что нам было весело. И мы были в горах, в глуши, так что, возможно, это имело к этому какое-то отношение.

Сказал Томас, в недавнем интервью Insider, посвященном 40-летию фильма "Инопланетянин".

Генри Томас, не является таким известным актером, как Питт или Ди Каприо, но знает все о звёздной жизни с тех пор, как в 10-летнем возрасте его роль в фильме "Инопланетянин" сделала его звездой мирового масштаба.