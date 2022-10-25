«Газпром» выводит «Силу Сибири» на полную мощность
Ковыктинское месторождение станет основной ресурсной базой «Силы Сибири» для транзита в Китай, сегодня здесь началась подача газа.
«Сегодня, в соответствии с планом, началась подача газа Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой», — сообщает «Газпром».
Как отметили в компании первоначально необходимо повести проверку УКПГ-2, которая будет чистить и убирать влагу из «голубого топлива».
В «Газпроме» отмечают, что запасы Ковыктинского месторождения оценены в 1,8 трлн кубометров.
Новые мощности после испытаний введут в эксплуатацию, сообщает «Газпром». По плану это должно произойти в декабре 2022 года.
«Будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он обеспечит импульс для более эффективного экономического развития Востока нашей страны и наращивания поставок зарубежным потребителям — в Китай», — заявил в этой связи Алексей Миллер.
Магистраль «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубов к 2025 году, во многом благодаря разработке Ковыктинского месторождения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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