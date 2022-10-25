Анджелина Джоли посетила встречу выпускников Spelman

Актриса Анджелия Джоли получила респект за то, что, несмотря на свой статус, пришла без охраны на встречу выпускников своей дочери Захары Марли Джоли-Питтс.

У мамы шестерых детей есть биологические и приемные дети разного происхождения и этнической принадлежности.

Захара была удочерена в младенчестве из Эфиопии в 2005 году.

Этим летом 17-летняя девушка начала учебу на первом курсе исторически черного колледжа Spelman.

Джоли сообщила о радостной новости в социальных сетях, опубликовав фотографию "Захары с ее "сестрами Спелман".

Выросшая в семье отца-актера, Джоли привыкла быть в центре внимания и часто прибегает к услугам охраны, когда появляется на публике.

Однако в этот раз все было по-другому. Студенты и посетители колледжа Спелман были потрясены увидев как Джоли прогуливается по кампусу 22 октября.

Поклонники в Твиттере отметили, что Джоли "Такая приземленная и красивая", приехала в гости без какой либо охраны, не привлекая папарацци и не отвлекая внимания от своей дочери.

Кинозвезда была дружелюбна и фотографировалась с поклонниками.