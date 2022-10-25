Анджелина Джоли посетила встречу выпускников Spelman
Актриса Анджелия Джоли получила респект за то, что, несмотря на свой статус, пришла без охраны на встречу выпускников своей дочери Захары Марли Джоли-Питтс.
У мамы шестерых детей есть биологические и приемные дети разного происхождения и этнической принадлежности.
Захара была удочерена в младенчестве из Эфиопии в 2005 году.
Этим летом 17-летняя девушка начала учебу на первом курсе исторически черного колледжа Spelman.
Джоли сообщила о радостной новости в социальных сетях, опубликовав фотографию "Захары с ее "сестрами Спелман".
Выросшая в семье отца-актера, Джоли привыкла быть в центре внимания и часто прибегает к услугам охраны, когда появляется на публике.
Однако в этот раз все было по-другому. Студенты и посетители колледжа Спелман были потрясены увидев как Джоли прогуливается по кампусу 22 октября.
Поклонники в Твиттере отметили, что Джоли "Такая приземленная и красивая", приехала в гости без какой либо охраны, не привлекая папарацци и не отвлекая внимания от своей дочери.
Кинозвезда была дружелюбна и фотографировалась с поклонниками.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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