Вучич заявил об опасениях эскалации украинского конфликта
2022-10-25 14:45
Президент Сербии Александр Вучич выразил свои опасения касательно конфликта в Украине.
25 октября сербская газета Danas сообщила, что президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на открытии завода около города Лесковац, выразил свои опасения касательно украинского конфликта.
Вучич убеждён, что в настоящее время «никто не хочет компромисса, все хотят поражения противоположной стороны», что в скором времени станет причиной эскалации конфликта в Украине и ухудшения геополитической ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
«Восставшие ученые» провели почти двое суток приклеенными к полу в музее «Porsche» без света и тепла
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Президент Швейцарии Кассис подтвердил отказ от поставок оружия Украине
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада