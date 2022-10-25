Вучич заявил об опасениях эскалации украинского конфликта

Президент Сербии Александр Вучич выразил свои опасения касательно конфликта в Украине.

25 октября сербская газета Danas сообщила, что президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на открытии завода около города Лесковац, выразил свои опасения касательно украинского конфликта.

Вучич убеждён, что в настоящее время «никто не хочет компромисса, все хотят поражения противоположной стороны», что в скором времени станет причиной эскалации конфликта в Украине и ухудшения геополитической ситуации.