Economist: удары России по энергосетям Украины эффективны и продуманны
Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными и компетентными .
Во вторник днем британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли сообщил, что Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят компетентными и эффективными.
Издание пишет, что проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования так как поставки западных компаний составляют лишь малую часть, по сравнению с тем, что удалось уничтожить российским военным.
Сообщается, что Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские и сложно найти оборудование советской эпохи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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