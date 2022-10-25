Economist: удары России по энергосетям Украины эффективны и продуманны

Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными и компетентными .

Во вторник днем британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли сообщил, что Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят компетентными и эффективными.

Издание пишет, что проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования так как поставки западных компаний составляют лишь малую часть, по сравнению с тем, что удалось уничтожить российским военным.

Сообщается, что Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские и сложно найти оборудование советской эпохи.