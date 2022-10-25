Газманов не может продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей

Олег Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале. Он пожаловался, что не может ничего сделать с недвижимостью из-за запрета властей Латвии на любую финансовую деятельность.

Газманов также рассказал, что на кухне в его квартире осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года. Выпить ее певец теперь уже не может.

"Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец», — пошутил Газманов.

Олег Газманов попал в черный список Латвии еще в 2014 году.