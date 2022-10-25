В Гамбурге за символ «Z» на заднем стекле пожилого автолюбителя оштрафовали на 4000 евро

Окружной суд Гамбурга приговорил 62-летнего мужчину к штрафу в размере 80 дневных ставок в размере 50 евро за демонстрацию символа «Z» на заднем стекле его автомобиля.

Во вторник суд признал водителя виновным в попустительстве уголовным преступлениям, сообщил представитель суда. Подсудимый не отрицал, что прикрепил к своей машине белый лист бумаги формата А4 с синей буквой Z.

«По мнению суда, это включает в себя одобрение войны на Украине, которая является агрессивной войной по смыслу Международного уголовного кодекса, а также проявление солидарности с Россией», — сказал пресс-секретарь.

Буква Z представляет собой символ русской войны и означает лозунг «За Победу» (К победе). Это было повсеместно известно широкой публике из-за широкого освещения в СМИ непосредственно перед моментом преступления. Сообщение на стекле автомобиля нельзя было понять иначе, как то, что подсудимый морально поставил себя последователем войны. По мнению районного суда, это представляет собой публичное одобрение уголовных преступлений, которые могут нарушить общественный порядок.

По словам прокурора, 29 марта 2022 года, обвиняемый проезжал по Гринделаллее с табличкой на машине. Немец из Шенефельда получил ордер на штраф в размере 60 дневных ставок по 30 евро каждая, который он обжаловал.

62-летний мужчина утверждал в суде, что «Z» — это просто последняя буква латинского алфавита. Связывать этот символ с войной на Украине «слишком крутой тезис». Есть и другие возможные связи, такие как французско-алжирский художественный фильм «Z» (Коста-Гаврас) или более ранний одноименный паб в Гамбурге, сказал мужчина, родившийся в Мекленбурге. Его защитник также сослался на сообщения прессы о «поколении Z». Приговор еще не вступил в законную силу.