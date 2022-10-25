Премьер Великобритании: конфликт в Украине должен быть завершен
2022-10-25 15:14
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости завершить конфликт в Украине.
В своем первом обращении к нации на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости завершить конфликт в Украине.
"После все потрясений, которые произошли в разгар этого ужасного конфликта, он должен быть как можно быстрее завершен", - сказал он.
Ранее сообщалось, что оглашение имени нового премьер-министра должно был произойти 28 октября, однако из-за отказа Бориса Джонсона участвовать в выборах, Сунак остался единственный кандидатом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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