Орбакайте запретила журналистам снимать себя вблизи
2022-10-25 15:18
51-летняя певица Кристина Орбакайте решила поработать над внешностью, обратившись в клинику пластической хирургии.
На последний "Золотой граммофон" певица Кристина Орбакайте явилась после очередного хирургического вмешательства.
Её представитель буквально отгонял журналистов на безопасное расстояние, чтобы те не смогли снять звезду с близкого расстояния.
Примечательно, что и не приближаясь к артистке близко, было заметно, что с её лицом что-то не то.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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