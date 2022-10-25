Орбакайте запретила журналистам снимать себя вблизи

51-летняя певица Кристина Орбакайте решила поработать над внешностью, обратившись в клинику пластической хирургии.

На последний "Золотой граммофон" певица Кристина Орбакайте явилась после очередного хирургического вмешательства.

Её представитель буквально отгонял журналистов на безопасное расстояние, чтобы те не смогли снять звезду с близкого расстояния.

Примечательно, что и не приближаясь к артистке близко, было заметно, что с её лицом что-то не то.