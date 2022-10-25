В сеть попали снимки эмбриона во время беременности до 10 недель

В сети завирусились фотографии того, как на самом деле выглядят ткани эмбриона, полученные в результате абортов на сроке от 5 до 9 недель.

Снимки, распространенные MYA Network - сетью врачей, оказывающих услуги по прерыванию беременности на ранних сроках, - и опубликованные в газете Guardian, выглядят как небольшие скопления белой ткани и значительно отличаются от того, что большинство людей обычно видят в Интернете. Фотографии, вызвали бурную реакцию.

Пользователи сети считают фотографии - "фальшивыми", потому что они не соответствует тому, что они привыкли подразумевать под понятием аборт и беременность.

Однако несколько других пользователей написали в Твиттере о важности просмотра подобных фотографий.

Нам нужно изменить образы, которые мы используем, когда говорим об абортах.Это успокаивает и придает сил.

Написал один из пользователей.

Эксперт по женскому здоровью доктор Дженнифер Уайдер считает, что "от 5 до 9 недель - это ранний период беременности. В 5 недель эмбрион представляет собой массу клеток с развивающейся нервной трубкой (предшествующей спинному и головному мозгу). Формирующийся зародыш не больше рисового зернышка".

Доктор Джоан Флейшман, врач семейной медицины, 25 лет делающая аборты, которая была одним из основателей MYA Network, рассказала, что многие изображения, ранней беременности "совершенно неточны".

Флейшман сообщила, что для проведения аборта она использует ручной аспиратор, отметив, что это "очень деликатное устройство, поэтому ткани выходят совершенно неповрежденными", как показано на фотографиях.

Некоторые пользователи социальных сетей задались вопросом, почему на снимках нет крови.

Флейшман объясняет, что кровь была смыта, и что остались только гестационный мешок и зарождающийся эмбрион, заявляя, что на этой стадии эмбрион не виден.

Доктор заявила, что никогда не видела эмбрион на таком сроке из-за его размера.

Примерно в 9 1/2 недель эмбрион можно увидеть невооруженным глазом.

Патологоанатом, доктор Эмили Райан, клинический преподаватель гинекологической патологии в Стэнфорде, написала: "Эти фотографии - хороший пример того, что мы, патологоанатомы, видим, когда смотрим на образцы кюретажа. При оценке тканей беременности 9 недель и младше, ткань туманна, и идентифицируемые эмбрионы обычно не видны".

Флейшман говорит, что изображение тканей, полученных в результате аборта на сроке 6 недель.

Согласно MYA Network, "на 6 неделе беременности "сердца" еще нет, но есть клетки, которые соберутся вместе, чтобы сформировать сердце, и эти клетки уже "бьются". Это движение, которое видно на УЗИ и которое люди называют "сердцебиением", но, опять же, сердце еще не сформировано".

Для некоторых людей изображение, похожее на ребенка, делает идею прерывания беременности неприемлемой - но на этой ранней стадии эмбрион еще не похож на ребенка.

Флейшман считает, что хотя некоторые будут сомневаться в подлинности этих изображений, она надеется, что их просмотр заставит людей "по-настоящему задуматься" о том, как, выглядят ранние аборты.