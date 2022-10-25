Один человек погиб при взрыве на заводе в Волгограде
2022-10-25 15:29
На заводе по производству радиаторов в Волгограде прогремел мощный взрыв, один человек погиб и один пострадал.
25 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на штаб ГО Красноармейского района Волгограда, сообщило, что в результате прогремевшего взрыва на заводе в Волгограде, предположительно, погиб один человек, ещё один получил ранения.
Отмечается, что на заводе по производству радиаторов в Красноармейском районе Волгограда на улице Бахтурова взорвался порошок алюминия, что и стало причиной произошедшего ЧП.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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