Индекс немецкой экономики Ifo продолжает падать, а бизнес ждет трудная зима

Настроения в немецкой экономике в октябре вновь ухудшились, а деловой климат Ifo сменился лишь незначительно, на 0,1 пункта до 84,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил институт Ifo в Мюнхене.

Экономисты ожидали гораздо более сильного спада и ожидали среднего падения до 83,5 пункта.

Индекс делового климата Ifo, основанный на опросе около 9000 компаний, уже снизился в предыдущем месяце. «Тем не менее, компании с тревогой смотрят в ближайшие несколько месяцев. Немецкую экономику ждет трудная зима», — заявил президент Ifo Клеменс Фюст.

С текущим демпфером самый важный экономический барометр Германии опустился до самого низкого уровня с мая 2020 года. Однако, во время коронакризиса он временами падал значительно ниже.

«Настроение в немецкой экономике остается мрачным», — прокомментировал Фюст. Согласно опросу, в октябре компании были менее удовлетворены своим текущим бизнесом. Однако перспективы улучшились.

«Тем не менее, компании с тревогой смотрят в ближайшие несколько месяцев», — сказал эксперт.