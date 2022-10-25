Индекс немецкой экономики Ifo продолжает падать, а бизнес ждет трудная зима
Настроения в немецкой экономике в октябре вновь ухудшились, а деловой климат Ifo сменился лишь незначительно, на 0,1 пункта до 84,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил институт Ifo в Мюнхене.
Экономисты ожидали гораздо более сильного спада и ожидали среднего падения до 83,5 пункта.
Индекс делового климата Ifo, основанный на опросе около 9000 компаний, уже снизился в предыдущем месяце. «Тем не менее, компании с тревогой смотрят в ближайшие несколько месяцев. Немецкую экономику ждет трудная зима», — заявил президент Ifo Клеменс Фюст.
С текущим демпфером самый важный экономический барометр Германии опустился до самого низкого уровня с мая 2020 года. Однако, во время коронакризиса он временами падал значительно ниже.
«Настроение в немецкой экономике остается мрачным», — прокомментировал Фюст. Согласно опросу, в октябре компании были менее удовлетворены своим текущим бизнесом. Однако перспективы улучшились.
«Тем не менее, компании с тревогой смотрят в ближайшие несколько месяцев», — сказал эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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