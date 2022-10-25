Суд оставил без изменения приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
2022-10-25 15:42
Мособлсуд оставил без изменения приговор осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистке Грайнер.
25 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на своего репортёра, сообщило о том, что Химкинский городской суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу защиты американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Отмечается, что приговор осужденной на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков Грайнер изменен в части зачёта срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставлен без изменения в соответствии с решением суда.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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