Суд оставил без изменения приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Мособлсуд оставил без изменения приговор осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистке Грайнер.

25 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на своего репортёра, сообщило о том, что Химкинский городской суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу защиты американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Отмечается, что приговор осужденной на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков Грайнер изменен в части зачёта срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставлен без изменения в соответствии с решением суда.