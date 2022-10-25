Президент Швейцарии Кассис подтвердил отказ от поставок оружия Украине

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис исключил возможность поставок оружия Берном для Киева.

25 октября президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис в ходе своего выступления на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине заявил, что Берн не намерен поставлять оружие для киевского режима.

Кассис пояснил, что Швейцария является нейтральной страной, которая не поставляет оружие, и призвал присутствующих на встрече в Берлине создать аналог «плана Маршалла», чтобы восстановить Украину после окончания спецоперации.