Премьер-министр Великобритании носит Prada
Новый премьер-министр попал в заголовки газет, когда Daily Mail сообщила, что Риши Сунак, был одет в костюм-двойку от Генри Герберта стоимостью 3500 фунтов стерлингов с туфлями Prada стоимостью 490 фунтов.
Сунак, выпускник Оксфорда и стипендиат программы Фулбрайта, получивший степень MBA в Стэнфорде и бывший банкир Goldman Sachs, часто подвергался критике за свое образование и богатство.
По данным The Sunday Times Rich List, состояние премьера и его жены Акшата Мерти составляет 730 миллионов фунтов стерлингов.
Семья Мерти - миллионеры, и она владеет долями в технологической компании Infosys, принадлежащей ее отцу; пиццериях Jamie Oliver's Pizzeria и Jamie's Italian; торговых точках Wendy's в Индии; агентстве нянь Koru Kids и операторе тренажерных залов Digme Fitness.
Сунак отказался от Savile Row и выбрал молодого, скромного портного, Генри Герберта.
Сунак не был первым британским лидером, который носил сшитый на заказ костюм.
Уинстон Черчилль начал посещать Savile Row с 19 лет, одобряя такие марки, как Henry Poole & Co. и Turnbull & Asser в военное и мирное время.
Джонсон, который претендовал на эту должность во второй раз, снял свою кандидатуру в понедельник, как и соперница Сунака Пенни Мордаунт, открыв Сунаку путь к тому, чтобы стать первым в Великобритании премьер-министром азиатского происхождения.
Трасс поздравила Сунака в Твиттере и пообещала ему свою полную поддержку.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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