МВФ ожидает, что дефицит финансирования Украины составит 5 млрд долларов в месяц
2022-10-25 16:01
По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, в 2023 году союзникам Украины, придется вливать в ее бюджет около трех миллиардов долларов в месяц.
Это по-прежнему благоприятный сценарий. Если российские бомбежки примут еще большие масштабы, дотации могут достигать пяти миллиардов долларов в месяц.
Международный валютный фонд (МВФ) работает над более комплексной программой помощи Украине, заявила Георгиева в Берлине.
Ранее канцлер Олаф Шольц предложил коллегам из ЕС создать стабилизационный фонд Украины, взнос ФРГ в нем составит 500 млн долларов. От ЕС в целом Киев намерен получать около 2 миллиардов долларов ежемесячно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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