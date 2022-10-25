МВФ ожидает, что дефицит финансирования Украины составит 5 млрд долларов в месяц

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, в 2023 году союзникам Украины, придется вливать в ее бюджет около трех миллиардов долларов в месяц.

Это по-прежнему благоприятный сценарий. Если российские бомбежки примут еще большие масштабы, дотации могут достигать пяти миллиардов долларов в месяц.

Международный валютный фонд (МВФ) работает над более комплексной программой помощи Украине, заявила Георгиева в Берлине.

Ранее канцлер Олаф Шольц предложил коллегам из ЕС создать стабилизационный фонд Украины, взнос ФРГ в нем составит 500 млн долларов. От ЕС в целом Киев намерен получать около 2 миллиардов долларов ежемесячно.