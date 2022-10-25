Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Прибывший в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области.
25 октября журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс сообщил, что прибывший на территорию Украины впервые с начала спецоперации президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области после объявления воздушной тревоги в регионе из-за ракетной угрозы.
Дайс в своей публикации в Twitter отметил, что спустя несколько минут после приезда Штайнмайера, в городе Корюковка в Черниговской области начала звучать сирена воздушной тревоги, после чего немецкий лидер вместе с жителями украинского населённого пункта направился в бомбоубежище.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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