Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области

Прибывший в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области.

25 октября журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс сообщил, что прибывший на территорию Украины впервые с начала спецоперации президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области после объявления воздушной тревоги в регионе из-за ракетной угрозы.

Дайс в своей публикации в Twitter отметил, что спустя несколько минут после приезда Штайнмайера, в городе Корюковка в Черниговской области начала звучать сирена воздушной тревоги, после чего немецкий лидер вместе с жителями украинского населённого пункта направился в бомбоубежище.