Верещук призвала беженцев не возвращаться в Украину до весны
2022-10-25 16:13
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала соотечественников провести грядущую зиму в странах Запада.
25 октября министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в своём официальном пресс-релизе заявила о том, что украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны.
Верещук пояснила, что теплосети в их нынешнем состоянии могут не выдержать возросшего числа абонентов, ввиду чего призвала украинских беженцев остаться перезимовать за рубежом и вернуться в Украину весной, чтобы восстанавливать города и регионы страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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