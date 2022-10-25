Верещук призвала беженцев не возвращаться в Украину до весны

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала соотечественников провести грядущую зиму в странах Запада.

25 октября министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в своём официальном пресс-релизе заявила о том, что украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны.

Верещук пояснила, что теплосети в их нынешнем состоянии могут не выдержать возросшего числа абонентов, ввиду чего призвала украинских беженцев остаться перезимовать за рубежом и вернуться в Украину весной, чтобы восстанавливать города и регионы страны.