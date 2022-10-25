Брейтбург заявил, что в российском шоу-бизнесе больше не будет артистов уровня Пугачёвой и Леонтьева

Композитор Ким Брейтбург уверен, что на отечественной эстраде больше не будет звёзд уровня исполнителей Аллы Пугачёвой и Валерия Леонтьева.

Композитор Ким Брейтбург убеждён, что в настоящее время на сцене не будет звезд уровня Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой. Этим музыкант он поделился в интервью mk.ru.

Брейтбург пояснил, что публика сейчас очень избирательная.

Раньше один хит мог сделать артиста популярным на многие годы. Сегодня выход шлягера не даёт гарантии, что исполнителя не забудут через 3-4 года.