Брейтбург заявил, что в российском шоу-бизнесе больше не будет артистов уровня Пугачёвой и Леонтьева
2022-10-25 16:23
Композитор Ким Брейтбург уверен, что на отечественной эстраде больше не будет звёзд уровня исполнителей Аллы Пугачёвой и Валерия Леонтьева.
Композитор Ким Брейтбург убеждён, что в настоящее время на сцене не будет звезд уровня Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой. Этим музыкант он поделился в интервью mk.ru.
Брейтбург пояснил, что публика сейчас очень избирательная.
Раньше один хит мог сделать артиста популярным на многие годы. Сегодня выход шлягера не даёт гарантии, что исполнителя не забудут через 3-4 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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